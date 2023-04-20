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Хэйни оценил возможность встречи в ринге с победителем боя Дэвис - Гарсия

Абсолютный чемпион рассказал о планах на будущее.
Сегодня, 01:05
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Абсолютный чемпион легкого дивизиона Девин Хэйни поделился мыслями о будущем поединке между Джервонтой Дэвисом и Райаном Гарсией.

Американский боксер не стал исключать возможности, что после своего боя против Василия Ломаченко мог бы встретиться в ринге с победителем этого противостояния.

"Думаю, это будет хороший бой. У Райана есть рост, длина рук, скорость, но у Джервонты есть сила, есть опыт, он уже проходил через такие поединки.

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Безопасно ставить будет на "Танка", но нельзя не принимать во внимание Гарсию. Я не думаю, что он боится Дэвиса, потому что собирается победить. К тому же мы видели, как Джервонта проигрывал в раундах по очкам.

Мы видели, как Гарсия возвращался после нокдауна и одерживал победу нокаутом, но мы не видели, на что он способен против панчера. Если "Танк" его уничтожит, то мы не удивимся.

Бой против победителя? Да, но сначала Ломаченко", - приводит слова Хэйни Boxing Scene.

Напомним, что бой Дэвиса и Гарсии состоится в субботу, 22 апреля, в Лас-Вегасе, США.

Ранее стали известны потенциальные соперники Хэйни после боя с Ломаченко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Джервонта Дэвис девин хэйни Райан Гарсия

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