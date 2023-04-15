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Райан Гарсия сделал смелый прогноз на свой бой с Дэвисом

Боксеры определят сильнейшего в споре, который длится несколько лет.
Сегодня, 14:07
Райан Гарсия / Getty Images
Райан Гарсия / Getty Images

Непобежденный американский легковес Райан Гарсия поделился мнением о поединке против своего именитого соотечественника Джервонты Дэвиса.

По словам Гарсии, он не оставит никаких шансов сопернику, добыв победу нокаутом.

"Я уничтожу Джервонту. В реальности это разворачивается у меня прямо перед глазами, поэтому я очень взбудоражен. Я чувствую, что стою в очереди на покорение легкого дивизиона. Я здесь, мне просто необходимо время, чтобы взять свое. Но, естественно, у себя в голове я уже выиграл этот бой".

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"Я готов сделать это. Я готов побить Джервонту. Я осознаю, что должен устроить для вас шоу, ребята, но это не повлияет на исход нашего поединка. Так что я должен оставаться сфокусированным и настроенным на этот бой. Я вижу, что и как мне необходимо сделать. Я не особо хочу делать это, но просто делаю. Думаю, что я поймаю и нокаутирую Дэвиса", - приводит слова боксера Boxing News 24.

Напомним, что бой Джервонта Дэвис - Райан Гарсия состоится 22 апреля.


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