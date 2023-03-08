Джервонта Дэвис - Райан Гарсия: видео огненной битвы взглядов
Боксеры проведут жаркий бой в легком дивизионе.
Чемпион WBA Regular в легком весе Джервонта Дэвис (28-0, 26 KO) проведет поединок против Райана Гарсии (23-0, 19 КО).
В преддверии титульного боя боксеры провели первую битву взглядов.
Дэвис и Гарсия появились на публике в эпатажных костюмах, а во время мероприятия постоянно общались друг с другом.
Видео битвы взглядов Дэвис - Гарсия
The road to #DavisGarcia starts now 🔥@Gervontaa 🆚 @RyanGarcia April 22 on SHO PPV 👊 pic.twitter.com/A7AK32ehm2— SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) March 8, 2023
Отметим, что титульный бой состоится 22 апреля.
Ранее сообщалось, что Фьюри упрекнул в неуступчивости Усика, заявив о возможности четвертого боя с Уайлдером.