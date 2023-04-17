Стали известны потенциальные соперники Хэйни после боя с Ломаченко

Абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни поделился планами о своем будущем после поединка с Василием Ломаченко.

По словам американского спортсмена, он может остаться в дивизионе или подняться в полусредний вес, где станет чемпионом.

"Нужно просто посмотреть, как я буду чувствовать себя 20 мая. Если здорово, если я буду сильным и одержу победу, то посмотрим. Вполне может быть, я останусь в легком весе. Там самые большие бои, поединки для моего наследия, но это моя первая весовая категория. Я намерен стать чемпионом мира в разных дивизионах. Возможно, я поднимусь в полусредний вес и однажды стану абсолютным чемпионом".

Читай также: "Слишком стар, слишком мал": Стивенсон не видит шансов для Ломаченко в бою с Хэйни

Хэйни признал, что следит за судьбой боя Лопес - Тейлор.

"Я нацелен на победителя боя Джош Тейлор - Теофимо Лопес, но я также смотрю на поединок Джервонты Дэвиса и Райана Гарсии. Мы видели Шакура Стивенсона. Так что нужно подождать, но все начнется с моей победы 20 мая. Если я не выиграю, то не смогу провести эти бои. Тогда они вряд ли состоятся. Как только я выиграю 20 мая, я смогу сказать вам, что будет дальше", - приводит слова Хэйни Boxing News 24.

Напомним, бой Девин Хэйни - Василий Ломаченко состоится 20 мая в Лас-Вегасе.

Ранее сообщалось, что американец назвал причину того, почему согласился на бой с Ломаченко.