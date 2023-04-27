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Усик встретился с украинскими военными

Чемпион приехал поддержать защитников Украины.
Сегодня, 15:02
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Обладатель титулов WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил украинских военных.

Пока ведутся переговоры о поединке чемпиона с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа и украинец не занят в тренировочном лагере, он решил лично поддержать защитников Украины.

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Соответствующие фото со встречи Усика с военными были опубликованы на странице LomUs в Instagram.

Где именно побывал боксер, не уточняется.

Ранее Александр Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик война с россией

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