Усик встретился с украинскими военными
Чемпион приехал поддержать защитников Украины.
Обладатель титулов WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик посетил украинских военных.
Пока ведутся переговоры о поединке чемпиона с обязательным претендентом по линии WBA Даниэлем Дюбуа и украинец не занят в тренировочном лагере, он решил лично поддержать защитников Украины.
Читай также: "Нацист и бандеровец": Усик - об оскорблениях от россиян
Соответствующие фото со встречи Усика с военными были опубликованы на странице LomUs в Instagram.
Где именно побывал боксер, не уточняется.
Ранее Александр Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.