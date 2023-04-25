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"Нацист и бандеровец": Усик - об оскорблениях от россиян

Украинский спортсмен раскрыл подробности своего общения в социальных сетях.
Сегодня, 08:40
Александр Усик / instagram.com/usykaa
Александр Усик / instagram.com/usykaa

Чемпион WBA, WBO, IBO и IBF в супертяжелом весе Александр Усик (20-0, 13 КО) поделился подробностями оскорблений со стороны россиян в социальных сетях.

По словам украинского боксера, ему пишут, что он переобулся и он предатель.

"Я и для них переобулся, и для некоторых из наших переобулся. Но горит, конечно. Я нацист, бандеровец. Я предатель. Там пожар. Там дрова не нужно бросать. Там смотришь – дров нет, угля нет, горит, пылает".

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Усик признался, что может пообщаться с фанатами в Instagram.

"Я на такое не отвечаю. Я общаюсь со своими фолловерами, но большей частью о спорте или мальчике, который только начинает спортивную карьеру. Я могу сфотографироваться, в электронном виде подписать и отправить", - рассказал Усик в интервью Володимир КОБЕЛЬКОВ / "Київський торт".

Ранее сообщалось, что Усик поделился мнением по поводу сроков окончания войны.


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