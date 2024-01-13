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После боя Иноуэ: Арум уточнил, когда состоится поединок Ломаченко - Камбосос

Функционер подтвердил, что бой пройдет в Австралии.
Сегодня, 08:52
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Wide World of Sports
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / Wide World of Sports

Боб Арум, промоутер бывшего чемпиона мира в трех весовых категориях Василия Ломаченко, рассказал о поединка спорстмена из Украины и австралийца Джорджа Камбососа.

По словам Арума, он надеется, что этот поединок состоится в Австралии вскоре после боя Наоя Иноуэ - Луис Нери.

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"Все выглядит здорово. Мы надеемся устроить этот бой в Австралии сразу после боя Иноуэ - Нери", - сказал Арум в интервью YouTube-каналу Boxing News.

Бой Иноуэ против Нери запланирован на май этого года. Таким образом, поединок Ломаченко - Камбосос состоится ближе к концу мая или уже в июне.

Ранее сообщалось, что Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Джордж Камбосос

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