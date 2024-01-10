Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес поделился мнением о предстоящем бое Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.

По словам американца, в противостоянии его бывших соперников победит спортсмен с украинским паспортом.

Читай также: Мунгия - Деревянченко признан лучшим боем 2023 года, поединок Хэйни с Ломаченко - в списке

"Ломаченко победит. Камбосос может говорить все, что захочет, но он просто заработает свои деньги. Камбосос живет в Австралии, поэтому ему даже не придется никуда ехать и отдавать США 40 процентов.

Понимаете, о чем я говорю? Этот бой состоится у него дома. Так что это просто заработок денег. Но это нормально. Вперед, сделай то, что ты должен сделать", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Отметим, что Лопес победил Ломаченко, а Камбосос одолел Теофимо.

Ранее Арум сообщил потенциальную дату боя Ломаченко - Камбосос.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!