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Теофимо Лопес сделал прогноз на бой Ломаченко - Камбосос

Бывшие соперники американца окажутся в ринге.
Сегодня, 16:30
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / The US Sun
Василий Ломаченко - Джордж Камбосос / The US Sun

Чемпион мира по версии WBO в первом полусреднем весе Теофимо Лопес поделился мнением о предстоящем бое Василия Ломаченко и Джорджа Камбососа.

По словам американца, в противостоянии его бывших соперников победит спортсмен с украинским паспортом.

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"Ломаченко победит. Камбосос может говорить все, что захочет, но он просто заработает свои деньги. Камбосос живет в Австралии, поэтому ему даже не придется никуда ехать и отдавать США 40 процентов. 

Понимаете, о чем я говорю? Этот бой состоится у него дома. Так что это просто заработок денег. Но это нормально. Вперед, сделай то, что ты должен сделать", - сказал Лопес в интервью YouTube-каналу Boxing Social.

Отметим, что Лопес победил Ломаченко, а Камбосос одолел Теофимо.

Ранее Арум сообщил потенциальную дату боя Ломаченко - Камбосос.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Теофимо Лопес Джордж Камбосос

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