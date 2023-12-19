Арум сообщил потенциальную дату боя Ломаченко - Камбосос

Промоутер Боб Арум высказался о будущем бывшего чемпиона мира Василия Ломаченко (17-3, 11 КО).

По словам функционера, спортсмен с украинским паспортом проведет поединок весной следующего года против Камбососа.

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"Мы пытаемся завершить соглашение о бое за титул чемпиона мира в легком весе между ним и австралийцем Джорджем Камбососом.

Я действительно верю, что мы достигли значительного прогресса, и я верю, что этот бой состоится где-то в апреле в Австралии. Австралия – очень большая страна с замечательными людьми", - приводит слова Арума FightHype.com.

Ранее Хэйни признался, почему не дал реванш Ломаченко.

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