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Хэйни признался, почему не дал реванш Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион рассматривал такую возможность, но не сложилось.
Сегодня, 10:58
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images
Девин Хэйни и Василий Ломаченко / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни рассказал, почему не дал реванш Василию Ломаченко, после того как победил его в мае 2023 года единогласным решением судей.

По словам американского боксера, он не исключал вероятности проведения повторного боя, но финансовая сторона вопроса не была привлекательной.

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"Да, однозначно эта мысль посещала меня несколько раз. Я обсуждал со своим отцом и компанией Top Rank, как бы выглядел этот реванш и какими были бы гонорары. Но, как я уже говорил, все не сложилось. Знаете, в этом не было смысла.

Я знаю, что это будет большой бой, гораздо крупнее нашего первого поединка. Конечно, первый бой получился спорным, поэтому второй был бы намного больше. Но похоже, что цифры не были бы намного больше", - приводит слова Хэйни The Ring.

Ранее сообщалось, что Девин Хэйни освободил все свои титулы в легком весе.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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