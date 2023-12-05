Хэйни признался, почему не дал реванш Ломаченко

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни рассказал, почему не дал реванш Василию Ломаченко, после того как победил его в мае 2023 года единогласным решением судей.

По словам американского боксера, он не исключал вероятности проведения повторного боя, но финансовая сторона вопроса не была привлекательной.

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"Да, однозначно эта мысль посещала меня несколько раз. Я обсуждал со своим отцом и компанией Top Rank, как бы выглядел этот реванш и какими были бы гонорары. Но, как я уже говорил, все не сложилось. Знаете, в этом не было смысла.

Я знаю, что это будет большой бой, гораздо крупнее нашего первого поединка. Конечно, первый бой получился спорным, поэтому второй был бы намного больше. Но похоже, что цифры не были бы намного больше", - приводит слова Хэйни The Ring.

Ранее сообщалось, что Девин Хэйни освободил все свои титулы в легком весе.

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