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Хэйни объяснил, почему в его победном бою с Ломаченко не было "ограбления"

Бывший абсолют назвал тот поединок самым сложным в карьере.
Сегодня, 11:45
Хэйни победил Ломаченко / Getty Images
Хэйни победил Ломаченко / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион мира в легком весе Девин Хэйни вспомнил свой бой с Василием Ломаченко, в котором он в мае 2023 года одолел соперника единогласным решением судей.

По словам американского боксера, это был достаточно близкий поединок, но его победа заслужена и никакого "ограбления" оппонента не было.

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"Бой с Ломаченко - это было личное. Когда у него были пояса, он не хотел давать мне шанс. И часть меня тоже хотела поступить так, как он поступил со мной. Но другая половина говорила: "Дай ему шанс, одолей его и покажи миру, что ты настоящий чемпион!". И это то, что я сделал.

Да, это был тяжелый поединок. Это был мой сложнейший бой на сегодня. Это была конкурентная дуэль. Вот в чем люди путаются. Они называют конкурентные бои "ограблениями".

Они путают. Если это близкое сражение, это не "ограбление". Я четко уверен, что выиграл поединок. Записал на свой счет много ранних раундов. У Ломаченко было два больших раунда, которые заставили многих людей подумать, что он сделал больше, чем было на самом деле. Но мне нужен был последний раунд, и я его взял", - сказал Хейни в интервью DAZN.

Ранее Хэйни рассказал, на кого ставит в бою Усик - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко девин хэйни

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