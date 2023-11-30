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Шанс для Ломаченко и Беринчика: Хэйни отказался от всех титулов в легком весе

Бывший абсолютный чемпион продолжит карьеру в другом дивизионе, освободив пояса.
Сегодня, 08:58
Девин Хэйни / Getty Images
Девин Хэйни / Getty Images

Бывший абсолютный чемпион легкого веса Девин Хэйни официально сообщил, что откажется от всех своих титулов в этом дивизионе.

Американский боксер освободит пояса перед поединком с обладателем титула WBC в первой полусредней весовой категории Реджисом Прогрейсом, который состоится 9 декабря в Сан-Франциско.

"Я сделал все, что мог в легком весе. Самым большим боем там для меня был с Джервонтой Дэвисом. Но поскольку его сторона не продемонстрировала никакого желания организовать поединок, я принял решение продолжить карьеру в следующем дивизионе. Я перерос легкий дивизион, поэтому теперь я перехожу в первый полусредний вес, чтобы стать чемпионом в двух дивизионах.

После этого боя я рассчитываю стать чемпионом в трех дивизионах и перейти в полусредний вес, если, конечно, Бог даст, я добьюсь успеха в этом поединке", - цитирует Хэйни ESPN.

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Напомним, что вакантный титул WBC в легком весе уже завоевал Шакур Стивенсон, недавно одержав победу над Эдвином Де Лос Сантосом. Второстепенным титулом WBA владеет Джервонта Дэвис, и ожидается, что он будет повышен до статуса суперчемпиона.

За вакантный пояс IBF легкого веса в начале следующего года должны подраться бывшие чемпионы Василий Ломаченко и Джордж Камбосос.

Ломаченко также является первым претендентом на титул WBO, но предполагается, что пока он пойдет по другой линии. За вакантный пояс могут посоревноваться Денис Беринчик и Исаак Крус.

Ранее стало известно, когда Ломаченко и Камбосос могут провести титульный бой.

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