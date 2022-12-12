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Одиозный украинский боксер проведет бой с чемпионом мира в четырех весовых категориях

Иван Редкач наконец-то получил своего нового соперника.
Сегодня, 14:07
Иван Редкач / Getty Images
Иван Редкач / Getty Images

Украинский боксер Иван Редкач проведет поединок против бывшего чемпиона мира в четырех весовых категориях Эдриена Бронера.

Компания BLK Prime официально анонсировала бой боксеров.

Поединок Редкача и Бронера возглавит боксерское шоу от BLK Prime, которое состоится 18 февраля в Атланте, штат Джорджия.

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Отметим, что бой  пройдет в лимите полусреднего веса. В со-главном событии Тевин Фармер и Микки Бэй подерутся в легком весе.

Напомним, свой последний бой Редкач провел в апреле 2021 года, когда со скандалом уступил техническим нокаутом Реджису Прогрейсу. В свою очередь, Бронер вернется на ринг после победы единогласным решением судей над Джовани Сантьяго, которую добыл в феврале прошлого года.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Эдриен Бронер Иван Редкач

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