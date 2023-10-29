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Редкач: Фьюри гнобит Усика ради продажи билетов, а Саша по-серьезному обижается

Боксер с украинским паспортом высказался о разнице между "цыганским королем" и своим соотечественником.
Сегодня, 15:19
Иван Редкач / Boxing Scene
Иван Редкач / Boxing Scene

Известный боксер с украинским паспортом Иван Редкач в интервью одному из изданий страны-террориста высказался о бое между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Редкач заявил, что именно "цыганский король" является самым хайповым бойцом современности, а Усик "не продаст много билетов" на их предстоящий поединок.

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"Выиграли букмекеры, промоутеры. Многие начали поднимать кипишь о том, что Фьюри слаб и так далее. Но это даже не был бой за титул, это был 10-раундовый поединок с дебютантом. А дебютант заработал за первый бой больше, чем многие чемпионы мира в боксе за всю карьеру.

Тайсон в таком положении, когда он может делать все что хочет, как хочет, и с кем хочет, и это всегда будет приносить аудиторию, спонсоров, и будет шоу. Он контролирует свои мероприятия, и делает это отлично. Будем считать, что получилось не плохое и даже непредсказуемое шоу, а так бы и интриги не было, если бы не легкое падение от удара дебютанта. Все хорошо там было и сыграно, и сделано, и даже с эффектом неожиданности. Это был хорошо оплачиваемый спарринг для Фьюри перед боем с Усиком.

Для Усика это могло бы показаться даже унизительным или доказывающим факт того, что % гонорара в их контракте распределен правильно и справедливо, так как это шоу еще раз доказало, что именно Тайсон собирает стадионы, и не важно с кем он будет драться; это будет прибыль для всех. Прибыль — вот как можно одним словом описать это шоу. Про Усика нечего сказать, все тоже самое с теми же нахлебниками; билетов много он точно не продаст по миру, вся надежда на Тайсона и его трэш в адрес Усика. Разница между Усиком и Тайсоном в том, что Тайсон гнобит его для продажи билетов, а Саша обижается по-серьезному и принимает все близко. Его ответы с командой похожи на ответочки обиженных", — сказал Редкач.

Напомним, Фьюри победил Нганну по очкам, что многие восприняли как достаточно контраверсийное решение судей.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик Иван Редкач

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