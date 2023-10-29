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Безмерное удивление: Реакция Усика на нокдаун Фьюри

Украинец не ожидал такого исхода.
Сегодня, 12:53
Александр Усик / Instagram
Александр Усик / Instagram

Чемпион мира по боксу Александр Усик присутствовал на поединке между Тайсоном Фьюри и Фрэнсисом Нганну.

Западным изданиям удалось запечатлеть момент с реакцией украинца на нокдаун в третьем раунде своего будущего оппонента.

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Сложно сказать, какие мысли были в тот момент в голове у нашего спортсмена, однако его удивление было весьма ярким.

Напомним, по итогам десяти раундов судьи раздельным решением присудили победу Тайсону Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик фрэнсис нганну

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