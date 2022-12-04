Редкач - о словах Фьюри к Усику: Тайсон, он не понимает тебя, смотрит как баран

После поединка в котором чемпион мира в тяжелом весе Тайсон Фьюри победил Дерека Чисору, британец вызвал на ринг Александра Усика и наговорил в его сторону различных оскорблений.

Этот момент прокомментировал скандальный боксер Иван Редкач, известный своими критическими высказываниями в сторону Усика и Василия Ломаченко.

"Тайсон, он все равно не понимает твой язык. Смотрит как баран.

Фьюри - Джойс будет бой. Без Усика обойдутся. Тайсон, поздравляю с победой", - написал Редкач на своей странице в Instagram, выложив фотографию Усика и Фьюри.", - написал Редкач на своей странице в Instagram.

Отметим, что Фьюри может отказаться от боя с Усиком и провести поединок с Джо Джойсом.



