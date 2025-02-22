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Футбол

"Поменяй свой е**ный прикид": скандальная экс-звезда АПЛ разнес образ Аморима

Главный тренер английского Манчестер Юнайтед столкнулся с критикой еще и за стиль одежды.
Вчера, 23:35
Рубен Аморим / Getty Images
Рубен Аморим / Getty Images

Бывший полузащитник Манчестер Сити, Ньюкасла и ряда других команд Джои Бартон раскритиковал манеру одеваться Рубена Аморима. 42-летний англичанин посвятил образу португальца два поста в X.

"Его наряд – уже причина для увольнения. Не говоря уже о его бессмысленных 1-3-4-2-1, нулевом прессинге и необходимости делать кучу замен, чтобы вернуться в игру.

Для начала смени свой е**ный прикид. Ты – менеджер Манчестер Юнайтед. Мэтт Басби. Алекс Фергюсон. Не смей носить худи, ты, ублюдок", – написал Бартон.

Аморим возглавил МЮ в начале ноября. Под его руководством манкунианцы одержали 10 побед в 22-х матчах во всех турнирах. В данный момент "красные дьяволы" идут на 15-й строчке в АПЛ.

К слову, лондонский Арсенал проиграл дерби Вест Хэму в меньшинстве.

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