"Поменяй свой е**ный прикид": скандальная экс-звезда АПЛ разнес образ Аморима
Бывший полузащитник Манчестер Сити, Ньюкасла и ряда других команд Джои Бартон раскритиковал манеру одеваться Рубена Аморима. 42-летний англичанин посвятил образу португальца два поста в X.
"Его наряд – уже причина для увольнения. Не говоря уже о его бессмысленных 1-3-4-2-1, нулевом прессинге и необходимости делать кучу замен, чтобы вернуться в игру.
Для начала смени свой е**ный прикид. Ты – менеджер Манчестер Юнайтед. Мэтт Басби. Алекс Фергюсон. Не смей носить худи, ты, ублюдок", – написал Бартон.
Change your fucking outfit for a start.— Joey Barton (@Joey7Barton) February 22, 2025
You are manager of Manchester United.
Matt Busby.
Alex Ferguson.
Don’t be wearing a hoodie you tit.
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Аморим возглавил МЮ в начале ноября. Под его руководством манкунианцы одержали 10 побед в 22-х матчах во всех турнирах. В данный момент "красные дьяволы" идут на 15-й строчке в АПЛ.
К слову, лондонский Арсенал проиграл дерби Вест Хэму в меньшинстве.
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