Арсенал - Вест Хэм: обзор матча и результат поединка 22.02.2025

В середине первого тайма команды обменялись моментами. На удар Соучека головой выше ворот "канониры" ответили выстрелом Калафьори из-за пределов штрафной, с которым справился Ареола. На 32-й минуте Соучек второй отправил мяч над перекладиной.

А перед перерывом Вест Хэм вышел вперед. Это Боуэн головой замкнул навес Уан-Биссаки после флангового прохода. Лидер "молотков" мог оформить дубль во второй половине, но немного не успел на прострел Крессуэлла.

Ключевой эпизод произошел в середине второй 45-минутки. Льюис-Скелли завалил Кудуса, который собирался убежать на свидание с голкипером. Арбитр после просмотра видеоповтора показал прямую красную 18-летнему "канониру".

В большинстве Вест Хэм удержал победный счет. Команда Грэма Поттера набрала 30 очков и оторвалась от зоны вылета. Арсенал же не смог приблизиться к Ливерпулю наверху турнирной таблицы АПЛ.

Статистика матча Арсенал – Вест Хэм 26-го тура чемпионата Англии

Арсенал – Вест Хэм – 0:1

Гол: Боуэн, 44

Ожидаемые голы (xG): 1.23 - 1.20

Владение мячом: 68 % - 32 %

Удары: 20 - 5

Удары в створ: 2 - 2

Угловые: 2 - 0

Фолы: 15 - 15

Арсенал: Райя – Тимбер, Салиба (Вайт, 86), Габриэл, Калафьори (Льюис-Скелли, 56) – Эдегор, Парти, Райс (Зинченко, 56) – Нванери (Стерлинг, 81), Мерино, Троссар

Вест Хэм: Ареола – Уан-Биссака, Тодибо (Мавропанос, 62), Килман, Крессуэлл – Ворд-Праус, Скарлз, Альварес (Солер, 88) – Соучек – Боуэн (Фергюсон, 82), Кудус

Предупреждения: Парти – Тодибо, Скарлз

Удаление: Льюис-Скелли, 73 (А, прямая красная карточка)

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