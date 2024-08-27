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Арсенал подписал действующего чемпиона Европы

Микель Мерино стал игроком «канониров».
Сегодня, 18:32
Микель Мерино / Getty Images
Микель Мерино / Getty Images

Лондонский Арсенал усилил линию полузащиты.

Как сообщает пресс-служба «канониров», к команде присоединился Микель Мерино. Сумма трансфера составила 32 млн евро + 5 млн евро бонусами.

Испанский хавбек подписал контракт на 4 года с опцией продления на один сезон.

В прошлом сезоне Микель выступал за Реал Сосьедад. В Ла Лиге он наиграл 32 матча, забив 5 голов и отдав 3 ассиста. Также он поехал на Евро-2024 в составе сборной Испании и выиграл турнир.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: арсенал

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