Молодежная сборная Украины потеряла очки с Норвегией, но остаётся в тройке лидеров

Стартовала на ЧМ U-20 с победы над Казахстаном, но упустила победу с Норвегией.
Сегодня, 12:41       Автор: Валентина Чорноштан
Молодежная сборная Украины / Getty Images
Молодежная сборная Украины / Getty Images

В понедельник, 8 декабря, молодёжная сборная Украины U-20 по хоккею проиграла Норвегии — 2:3 ОТ.

"Сине-жёлтые", имея преимущество в две шайбы в третьем периоде, уступили в овертайме.

Шайбы забросили:
Шибинский (04:05), Кураев (46:52) — Ватне (54:39), Мюре (55:57), Орам Ульсен (62:07).

В среду, 10 декабря, Украина сыграет против Словении.

Несмотря на поражение, национальная сборная продолжает занимать третье место в турнирной таблице.

Турнирная таблица:

  1. Австрия — 2 победы (2 матча) — 6 очков (9:4)
  2. Норвегия — 2 победы (2 матча) — 5 очков (11:4)
  3. Украина — 1 победа (2 матча) — 3 очка (4:4)
  4. Казахстан — 1 победа (2 матча) — 3 очка (6:6)
  5. Словения — 0 побед (2 матча) — 1 очко (6:10)
  6. Франция — 0 побед (2 матча) — 0 очков (4:12)

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: молодежная сборная Украины по хоккею

