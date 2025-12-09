Молодежная сборная Украины потеряла очки с Норвегией, но остаётся в тройке лидеров
Стартовала на ЧМ U-20 с победы над Казахстаном, но упустила победу с Норвегией.
В понедельник, 8 декабря, молодёжная сборная Украины U-20 по хоккею проиграла Норвегии — 2:3 ОТ.
"Сине-жёлтые", имея преимущество в две шайбы в третьем периоде, уступили в овертайме.
Шайбы забросили:
Шибинский (04:05), Кураев (46:52) — Ватне (54:39), Мюре (55:57), Орам Ульсен (62:07).
В среду, 10 декабря, Украина сыграет против Словении.
Несмотря на поражение, национальная сборная продолжает занимать третье место в турнирной таблице.
Турнирная таблица:
- Австрия — 2 победы (2 матча) — 6 очков (9:4)
- Норвегия — 2 победы (2 матча) — 5 очков (11:4)
- Украина — 1 победа (2 матча) — 3 очка (4:4)
- Казахстан — 1 победа (2 матча) — 3 очка (6:6)
- Словения — 0 побед (2 матча) — 1 очко (6:10)
- Франция — 0 побед (2 матча) — 0 очков (4:12)
