Видео первого гола Месси на чемпионате мира в Катаре

Аргентинец готов вести сборную к вершине на мундиале.

Во вторник, 22 ноября, сборная Аргентина проводит свой первый матч на чемпионате мира по футболу в Катаре. В соперниках аргентинской команды - Саудовская Аравия.

Уже на старте встречи аргентинцы вышли вперед. Нападающий сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти, который был назначен за фол против Мартинеса.

Примечательно, что это седьмой гол Месси на чемпионатах мира. По данному показателю он сравнялся с нападающим сборной Португалии Криштиану Роналду.

Отметим, что на групповом этапе сборная Аргентины еще сыграет с Мексикой и Польшей.

На ISPORT доступно расписание и результаты чемпионата мира в Катаре.