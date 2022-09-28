Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
Чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года. Это будет 22-й чемпионат мира по футболу ФИФА.
Впервые в истории турнир будет проходить на Ближнем Востоке и впервые он пройдет осенью и зимой. Финальный матч пройдет 18 декабря на Национальном стадионе в Лусаиле, который вмещает 80 тысяч зрителей.
Отметим, что это будет последний чемпионат мира с 32 командами – уже на следующем Мундиале в финальной части будут играть 48 сборных.
ISPORT представляет расписание чемпионата мира-2022 в Катаре.
Календарь турнира
21 ноября – 2 декабря – групповой этап;
3 – 6 декабря – 1/8 финала;
9 – 10 декабря – 1/4 финала;
13 – 14 декабря – 1/2 финала;
17 декабря – матч за третье место;
18 декабря – финал.
Расписание и результаты матчей
Групповой этап
Раунд 1
Понедельник, 21 ноября
12:00 Сенегал – Нидерланды (Группа А)
15:00 Англия – Иран (Группа В)
18:00 Катар – Эквадор (Группа А)
21:00 США – Уэльс (Группа В)
Вторник, 22 ноября
12:00 Аргентина – Саудовская Аравия (Группа C)
15:00 Дания – Тунис (Группа D)
18:00 Мексика – Польша (Группа C)
21:00 Франция – Австралия (Группа D)
Среда, 23 ноября
12:00 Марокко – Хорватия (Группа F)
15:00 Германия – Япония (Группа E)
18:00 Испания – Коста-Рика (Группа E)
21:00 Бельгия – Канада (Группа F)
Четверг, 24 ноября
12:00 Швейцария – Камерун (Группа G)
15:00 Уругвай – Южная Корея (Группа H)
18:00 Португалия – Гана (Группа H)
21:00 Бразилия – Сербия (Группа G)
Раунд 2
Пятница, 25 ноября
12:00 Уэльс – Иран (Группа В)
15:00 Катар – Сенегал (Группа А)
18:00 Нидерланды – Эквадор (Группа А)
21:00 Англия – США (Группа В)
Суббота, 26 ноября
12:00 Тунис – Австралия (Группа D)
15:00 Польша – Саудовская Аравия (Группа C)
18:00 Франция – Дания (Группа D)
21:00 Аргентина – Мексика (Группа C)
Воскресенье, 27 ноября
12:00 Япония – Коста-Рика (Группа E)
15:00 Бельгия – Марокко (Группа F)
18:00 Хорватия – Канада (Группа F)
21:00 Испания – Германия (Группа E)
Понедельник, 28 ноября
12:00 Камерун – Сербия (Группа G)
15:00 Южная Корея – Гана (Группа H)
18:00 Бразилия – Швейцария (Группа G)
21:00 Португалия – Уругвай (Группа H)
Раунд 3
Вторник, 29 ноября
17:00 Эквадор – Сенегал (Группа А)
17:00 Нидерланды – Катар (Группа А)
21:00 Иран – США (Группа В)
21:00 Уэльс – Англия (Группа В)
Среда, 30 ноября
17:00 Тунис – Франция (Группа D)
17:00 Австралия – Дания (Группа D)
21:00 Польша – Аргентина (Группа C)
21:00 Саудовская Аравия – Мексика (Группа C)
Четверг, 1 декабря
17:00 Хорватия – Бельгия (Группа F)
17:00 Канада – Марокко (Группа F)
21:00 Япония – Испания (Группа E)
21:00 Коста-Рика – Германия (Группа E)
Пятница, 2 декабря
17:00 Южная Корея – Португалия (Группа H)
17:00 Гана – Уругвай (Группа H)
21:00 Сербия – Швейцария (Группа G)
21:00 Камерун – Бразилия (Группа G)
1/8 финала
Суббота, 3 декабря
17:00 1-е место группы А – 2-е место группы B (матч 49)
21:00 1-е место группы C – 2-е место группы D (матч 50)
Воскресенье, 4 декабря
17:00 1-е место группы D – 2-е место группы C (матч 52)
21:00 1-е место группы B – 2-е место группы A (матч 51)
Понедельник, 5 декабря
17:00 1-е место группы E – 2-е место группы F (матч 53)
21:00 1-е место группы G – 2-е место группы H (матч 54)
Вторник, 6 декабря
17:00 1-е место группы F – 2-е место группы E (матч 55)
21:00 1-е место группы H – 2-е место группы G (матч 56)
1/4 финала
Пятница, 9 декабря
17:00 Победитель матча 53 – Победитель матча 54 (матч 58)
21:00 Победитель матча 49 – Победитель матча 50 (матч 57)
Суббота, 10 декабря
17:00 Победитель матча 55 – Победитель матча 56 (матч 60)
21:00 Победитель матча 51 – Победитель матча 52 (матч 59)
1/2 финала
Вторник, 13 декабря
21:00 Победитель матча 57 – Победитель матча 58 (матч 61)
Среда, 14 декабря
21:00 Победитель матча 59 – Победитель матча 60 (матч 62)
Матч за третье место
Суббота, 17 декабря
18:00 Проигравший матча 61 – Проигравший матча 62
Финал
Воскресенье, 18 декабря
18:00 Победитель матча 61 – Победитель матча 62