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Ювентусу может грозить исключение из Серии А из-за финансовых махинаций

Все как в 2006 году и даже хуже.
Сегодня, 14:37
Ювентус / Getty Images
Ювентус / Getty Images

29 ноября руководство Ювентуса подало в отставку, а уже на следующий день прокуратура Турина начала расследование финансовых махинаций Аньелли и других. В тот же день свое расследование открыла и УЕФА, подозревая клуб в нарушении финансового "фэйр-плей".

Считается, что руководство туринского клуба предоставляло неверные финансовые данные, подтасовывало и завышало цены игроков, манипулировало рынком и подавало ложные декларации. И всем этим создавало помехи аудиторскому контролю.

Спортивный юрист Маттиа Грассани считает, что у Ювентуса огромные проблемы, скандал и его последствия могут быть больше, чем после "кальчополи". Согласно правилам, любое из этих нарушений может привести к более серьезным последствиям, чем обычный штраф.

"Это самое тяжелое и серьезное расследование, которому подвергался Ювентус в своей истории, возможно даже серьезнее, чем расследование в 2006 году. Правила фондового рынка, корпоративные и спортивные правила охватывают ряд незаконных действий. Ювентус рискует не только быть наказанным штрафом, по закону это может привести к исключению из чемпионата и вылета", - цитирует Грасани La Respublica.

Скорее всего, расследования завершатся еще до конца сезона 2022/23. Есть большая вероятность, что уже в следующем сезоне мы увидим туринский клуб в Серии Б.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ювентус

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