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Легенда чемпионатов мира перейдет в клуб Серии А

Мексиканский вратарь на закате карьеры вернется в европейский футбол.
Сегодня, 18:52
Гильермо Очоа / Getty Images
Гильермо Очоа / Getty Images

Контракт Гильермо Очоа с мексиканской Америкой подойдет к концу 31 декабря этого года. Стороны решили его не продлевать, а потому 37-летний голкипер покинет родную команду.

Но без клуба мексиканец надолго не останется. По информации Фабрицио Романо, Очоа согласовал условия соглашения с итальянской Салернитаной.

Ожидается, что в четверг, 22 декабря, футболист полетит в Италию для подписания контракта с представителем Серии А.

После 15 сыгранных туров Салернитана занимает 12-е место чемпионата Италии, заработав 17 очков.

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На счету Гильермо Очоа 20 матчей за Америку в  сезоне-2022/23. Он пропустил 21 мяч, 7 раз отстояв на "ноль".

В составе сборной Мексики Очоа выступил на чемпионате мира в Катаре, сыграв все три матча группового этапа, пропустив три гола и один раз оставив свои ворота на "замке".

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гильермо Очоа Салернитана

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