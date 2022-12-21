Легенда чемпионатов мира перейдет в клуб Серии А
Контракт Гильермо Очоа с мексиканской Америкой подойдет к концу 31 декабря этого года. Стороны решили его не продлевать, а потому 37-летний голкипер покинет родную команду.
Но без клуба мексиканец надолго не останется. По информации Фабрицио Романо, Очоа согласовал условия соглашения с итальянской Салернитаной.
Ожидается, что в четверг, 22 декабря, футболист полетит в Италию для подписания контракта с представителем Серии А.
После 15 сыгранных туров Салернитана занимает 12-е место чемпионата Италии, заработав 17 очков.
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На счету Гильермо Очоа 20 матчей за Америку в сезоне-2022/23. Он пропустил 21 мяч, 7 раз отстояв на "ноль".
В составе сборной Мексики Очоа выступил на чемпионате мира в Катаре, сыграв все три матча группового этапа, пропустив три гола и один раз оставив свои ворота на "замке".