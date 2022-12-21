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Севилья объявила о расторжении контракта с Иско

Клуб и 30-летний футболист официально прекратили сотрудничество.
Сегодня, 16:52
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Испанский полузащитник Иско, пополнивший летом состав Севильи, снова получил статус свободного агента.

"Рохибланкос" на своем официальном сайте объявили о расторжении контракта с 30-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.

Причиной прекращения сотрудничества считается конфликт игрока со спортивным директором клуба Рамоном Родригесом Мончи. 

Напомним, что Иско перешел в Севилью только минувшим летом после многолетнего пребывания в мадридском Реале и заключил с новым клубом соглашение до 2024 года.

В составе андалусийской команды полузащитник успел провести 19 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три результативные передачи.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья иско

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