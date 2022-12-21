Севилья объявила о расторжении контракта с Иско

Испанский полузащитник Иско, пополнивший летом состав Севильи, снова получил статус свободного агента.

"Рохибланкос" на своем официальном сайте объявили о расторжении контракта с 30-летним футболистом по обоюдному согласию сторон.

📰 El #SevillaFC e @isco_alarcon acuerdan la rescisión del contrato que les vinculaba. #WeareSevilla — Sevilla Fútbol Club (@SevillaFC) December 21, 2022

Причиной прекращения сотрудничества считается конфликт игрока со спортивным директором клуба Рамоном Родригесом Мончи.

Напомним, что Иско перешел в Севилью только минувшим летом после многолетнего пребывания в мадридском Реале и заключил с новым клубом соглашение до 2024 года.

В составе андалусийской команды полузащитник успел провести 19 матчей во всех турнирах, забив один гол и сделав три результативные передачи.