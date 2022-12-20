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Футбол

Севилья приняла решение разорвать контракт с Иско

Испанец поругался с руководством клуба.
Сегодня, 17:55
Иско / Getty Images
Иско / Getty Images

Хавбек Иско покинет Севилью этой зимой. Об этом сообщает издание Marca.

В ближайшее время клуб объявит о прекращении сотрудничества с 30-летним испанцем. Контракт на два сезона, заключенный в августе этого года, будет расторгнут. 

Причиной называется конфликт игрока со спортивным директором Севильи Рамоном Родригесом Мончи. 

Напомним, Иско провел 19 матчей во всех турнирах за испанский клуб, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.

Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в подписании голкипера сборной Марокко.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: севилья иско

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