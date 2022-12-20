Севилья приняла решение разорвать контракт с Иско
Испанец поругался с руководством клуба.
Хавбек Иско покинет Севилью этой зимой. Об этом сообщает издание Marca.
В ближайшее время клуб объявит о прекращении сотрудничества с 30-летним испанцем. Контракт на два сезона, заключенный в августе этого года, будет расторгнут.
Причиной называется конфликт игрока со спортивным директором Севильи Рамоном Родригесом Мончи.
Напомним, Иско провел 19 матчей во всех турнирах за испанский клуб, отличившись одним голом и тремя результативными передачами.
Ранее сообщалось, что Бавария заинтересована в подписании голкипера сборной Марокко.