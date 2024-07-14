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Замена Довбику? Жирона может подписать форварда из Серии А

Диа попал в сферу интересов "красно-белых".
Сегодня, 21:21
Булае Диа / Getty Images
Булае Диа / Getty Images

Жирона проявляет интерес к нападающему Салернитаны Булае Диа. Об этом сообщает инсайдер Николо Скирра.

Клуб запросил информацию о 27-летнем сенегальце, который готов сменить команду этим летом.

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Напомним, контракт Диа с Салернитаной действует до июня 2026 года. Прошлым летом итальянский клуб выкупил его у Вильярреала за 12 миллионов евро.

В минувшем сезоне на счету форварда всего четыре гола в 17-ти матчах Серии А.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Жирона Салернитана

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