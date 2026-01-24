iSport.ua
Эстония лишилась права на проведение ЧМ по фехтованию

Страна отказалась впускать к себе террористов.
Сегодня, 08:10       Автор: Андрей Безуглый
Getty Images
Getty Images

Чемпионат мира по фехтовпнию-2026 сменил место проведения.

Международная федерация фехтования (FIE) отобрала у Эстонии право провести турнир.

Напомним, что Эстония получила право на мундиаль ещё в 2024 году, а в конце прошлого года FIE упростила правила получения нейтрального статуса для спортсменов террористов.

Однако эстонская сторона отказалась подписывать разрешение на въезд всех участников. В стране уже некоторое время действует нулевая терпимость к росиянам и белорусам.

FIE, как и Эстония, не решилась ни на какие компромиссы и просто перенесла турнир во Францию, где он и пройдет летом.

Ранее также Михаил Ларков стал чемпионом мира по снукеру.

