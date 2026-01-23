iSport.ua
Михаил Ларков - чемпион мира по снукеру

Украинец победил в категории до 19 лет среди любителей.
Михаил Ларков / World Snooker Federation
Завершился финальный матч WSF Junior Championship, в котором играли украинец Михаил Ларков и представитель Китая Ван Синбо. Второй раз в истории этот турнир выиграл представитель Украины, в 2021 году триумфатором стал Антон Казаков.

Ларков захватил инициативу со старта матча и выиграл первый фрейм с серией 67 очков. На это Ван Синбо ответил своим брейком в размере 77 баллов и сравнял счет. 

После этого украинец выиграл три фрейма подряд, а итоговый счет матча 5:2.

Михаил Ларков 5:2 Ван Синбо

73(67)-33, 0-(77)77, 73-31, 66(50)-8, 62-49, 3-(75)85, 69(60)-0

Благодаря этой победе Михаил Ларков получил карту профессионала на два следующих сезона, а значит Украина впервые в истории будет представлена в мейн туре сразу двумя игроками. 

На пути к чемпионству Ларков проиграл первый матч группового этапа безфлажному андрею гладику, а затем поочередно обыграл Войцеха Совински, Уильяма Томпсона, Адиана Икбала, Микаэла Нерсисяна, Аяна Икбала, Вана Синжона, Прина Ракмукда и Вана Синбо. За весь турнир Михаил проиграл всего восемь фреймов.

Ларков также стал самым серийным игроком турнира, на его счету четыре сенчури и 12 брейков 50+.

Ларков - Синбо: онлайн трансляция финала WSF Junior Championship
