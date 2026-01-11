МЮ уступил Брайтону в Кубке Англии
Серия неудачных результатов падшего гранда продолжилась в Кубке Англии. В третьем раунде старейших футбольных соревнований МЮ вылетел от "чаек".
В дебюте "красные дьяволы" упустили две возможности. Стил справился с выходом один на один Далота, а затем парировал удар Фернандеша. Зато Брайтон реализовал первый же момент – Груда сыграл на добивании после атаки с левого фланга.
Сразу "чайки" могли удвоить преимущество, но Уэлбек не смог отправить мяч в незащищенные ворота. МЮ ответил ударом Куньи мимо створа перед перерывом. А в середине второго тайма Уэлбек таки достиг своего, пробив в девятку с линии штрафной.
МЮ смог лишь подсластить горечь поражения. Под занавес поединка Шешко головой замкнул навес Фернандеша с углового. Далее следует Брайтон.
Статистика матча Манчестер Юнайтед – Брайтон 3-го раунда Кубка Англии
Манчестер Юнайтед – Брайтон – 1:2
Голы: Шешко, 85 – Груда, 12, Уэлбек, 64
Ожидаемые голы (xG): 1.73 - 1.14
Владение мячом: 60 % - 40 %
Удары: 18 - 13
Удары в створ: 7 - 4
Угловые: 6 - 1
Фолы: 11 - 15
