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Футбол

Фенербахче усилился защитником Манчестер Сити и сборной Нидерландов

Натан Аке продолжит карьеру в Турции.
Сегодня, 19:57       Автор: Игорь Мищук
Натан Аке / Getty Images
Натан Аке / Getty Images

Фенербахче объявил о подписании защитника Манчестер Сити и сборной Нидерландов Натана Аке.

Детали трансфера 31-летнего футболиста турецкий клуб не раскрывает, лишь уточнив, что игрок подписал контракт.

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"Наш клуб достиг соглашения и подписал контракт с игроком сборной Нидерландов Натаном Аке. Футболист, выступавший на чемпионате мира‑2026, после окончания отпуска присоединится к нашей команде на тренировочном сборе в Австрии", - говорится в сообщении клуба на официальном сайте.

Аке выступал за Манчестер Сити с лета 2020 года, а его контракт с английским клубом был рассчитан до июня 2027 года.

В минувшем сезоне нидерландец провел за "горожан" 32 матча без результативных действий. В составе сборной Нидерландов защитник принял участие в трех поединках чемпионата мира-2026.

Напомним, ранее Манчестер Сити подтвердил рекордный трансфер.

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