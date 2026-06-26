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Футбол

ЛНЗ определился с домашним стадионом для квалификации Лиги конференций

Черкасский клуб сообщил, что примет бельгийский Гент в Польше.
Вчера, 23:26       Автор: Игорь Мищук
Orlen Arena / ФК ЛНЗ
Orlen Arena / ФК ЛНЗ

ЛНЗ в июле во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграет против бельгийского Гента.

Как сообщает пресс-служба клуба, номинально домашний для черкасской команды отборочный матч еврокубка состоится в Польше.

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ЛНЗ примет Гент в Плоцке на стадионе Orlen Arena, который является домашним для местного клуба Висла.

Первый поединок в противостоянии будет номинально домашним для черкасской команды и состоится 23 июля. Ответный матч будет сыгран в Бельгии 30 июля.

Напомним, ранее своего соперника во втором раунде квалификации Лиги конференций также получило Полесье.

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