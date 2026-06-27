"Решение с мыслями о будущем": Директор команды Усика объяснил отказ от поясов

Представитель украинского боксера рассказал, почему тот освободил титулы.

Сергей Лапин, директор команды бывшего чемпиона мира в супертяжелом весе Александра Усика, прокомментировал отказ боксера от титулов WBC, WBA и IBF.

По его словам, украинский боксер решил предоставить возможность побороться за пояса другим бойцам дивизиона и хочет, чтобы титулы собрал его экс-соперник, ныне работающий в его команде, Энтони Джошуа.

Читай также: Усик ошеломил заявлением, отказавшись от всех своих титулов

"Как спортивный директор Усика, могу сказать, что это решение было принято с мыслями о будущем супертяжелого веса. Александр освободил титулы санкционирующих организаций, чтобы дать Энтони Джошуа возможность побороться за них и снова их объединить.

Что касается самого Александра, то его целью всегда было завершить свою легендарную карьеру финальными боями в США, где он хочет написать последнюю главу своего боксерского наследия", - приводит слова Лапина ESPN.

При этом директор команды Усика заявил, что украинский боксер сохранил пояс The Ring.

Ранее президент WBC оценил решение Усика освободить титулы.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!