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"Настоящая легенда": Временный чемпион WBC отреагировал на отказ Усика от поясов

Агит Кабайел обратился к украинскому боксеру, с которым должен был драться.
Сегодня, 21:28       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик и Агит Кабайел / Getty Images
Александр Усик и Агит Кабайел / Getty Images

Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел прокомментировал решение уже бывшего обладателя титулов в дивизионе Александра Усика отказаться от поясов.

Немецкий боксер, который должен был стать следующим соперником украинца, у себя в Instagram выразил уважение экс-чемпиону.

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"Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере", - написал Кабайел.

Также временный чемпион пришел в комментарии к видеообращению Усика и также отдал должное украинскому боксеру.

"Настоящая легенда как на ринге, так и за его пределами. Спасибо за все, что ты сделал для бокса. Желаю тебе всего только наилучшего в будущем", - написал боксер.

Напомним, что Кабайел должен был стать соперником Усика, поскольку ранее WBC обязал украинца провести обязательную защиту против немца.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик агит кабайел

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