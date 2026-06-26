"Настоящая легенда": Временный чемпион WBC отреагировал на отказ Усика от поясов
Агит Кабайел обратился к украинскому боксеру, с которым должен был драться.
Временный чемпион WBC в супертяжелом весе Агит Кабайел прокомментировал решение уже бывшего обладателя титулов в дивизионе Александра Усика отказаться от поясов.
Немецкий боксер, который должен был стать следующим соперником украинца, у себя в Instagram выразил уважение экс-чемпиону.
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"Ничего, кроме уважения к этой невероятной карьере", - написал Кабайел.
Также временный чемпион пришел в комментарии к видеообращению Усика и также отдал должное украинскому боксеру.
"Настоящая легенда как на ринге, так и за его пределами. Спасибо за все, что ты сделал для бокса. Желаю тебе всего только наилучшего в будущем", - написал боксер.
Напомним, что Кабайел должен был стать соперником Усика, поскольку ранее WBC обязал украинца провести обязательную защиту против немца.
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