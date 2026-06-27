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Полесье объявило о подписании кабо-вердийского легионера

Вингер Леандро Андраде стал игроком житомирского клуба.
Сегодня, 19:29       Автор: Игорь Мищук
Леандро Андраде / ФК Полесье
Леандро Андраде / ФК Полесье

Полесье объявило о переходе кабо-вердийского вингера азербайджанского Карабаха Леандро Андраде.

Как сообщает пресс-служба житомирского клуба, 26-летний футболист, который также имеет гражданство Португалии, пополнил состав команды на правах полноценного трансфера и подписал контракт до конца июня 2029 года.

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Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, "волки" заплатили за игрока три миллиона евро.

В своей новой команде вингер будет выступать под 11-м номером.

Андраде выступал за Карабах с января 2022 года и провел за это время 213 матчей, в которых отличился 60 голами и 61 результативной передачей. Вместе с командой он четырежды становился чемпионом и завоевал два Кубка Азербайджана.

Андраде имеет опыт выступлений в групповых раундах и стадиях плей-офф Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций. С 2022 года игрок вызывался в сборную Кабо-Верде, в составе которой отыграл семь матчей и принял участие в Кубке африканских наций. В заявку национальной команды на чемпионат мира-2026 он не попал.

Ранее сообщалось, что Полесье выкупило арендованного у Динамо вингера.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: трансферы карабах Полесье

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