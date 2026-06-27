Англия теряет игрока основы перед игрой с Панамой

Защитник Челси и сборной Англии Рис Джеймс получил травму задней поверхности бедра.

Повреждение он получил в игре против Ганы и уже после матча не смог полноценно восстановиться.

Отмечается, что защитник пропустил тренировку команды в Канзас‑Сити и не вошёл в подготовку к заключительному туру группы.

По имеющейся информации, Джеймс точно не сыграет в матче 3‑го тура против Панамы, а также пропустит встречу 1/16 финала.

Тем временем Египет потерял трёх игроков в матче с Ираном.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!