Бавария согласовала трансфер игрока сборной Германии

Бавария договорилась с франкфуртским Айнтрахтом о переходе левого защитника Натаниэля Брауна.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, мюнхенский клуб заплатит за 23-летнего игрока сборной Германии 55 миллионов евро.

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Бавария еще несколько недель назад согласовала с футболистом условия его личного контракта. Защитник подпишет с мюнхенцами трудовой договор, рассчитанный на пять лет.

В минувшем сезоне Браун провел за Айнтрахт во всех турнирах 42 матча, записав на свой счет четыре гола и шесть результативных передач.

Сейчас защитник находится в расположении сборной Германии на чемпионате мира-2026, где в поединке с Кюрасао (7:1) отличился забитым мячом и ассистом. Также он полностью отыграл матч с Кот-д'Ивуаром (2:1).

Ранее сообщалось, что Бавария хочет оформить трансфер вингера ПСВ.

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