"Какое разочарование": Президент WBC оценил решение Усика освободить титулы

Маурисио Сулейман отреагировал на то, что пояс организации стал вакантным.

Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал отказ бывшего чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика от всех своих титулов.

Глава Всемирного боксерского совета выразил сожаление по поводу решения украинца, но пожелал ему всего наилучшего в будущем.

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"Какое разочарование для меня узнать из видео в социальных сетях, что наш чемпион в супертяжелом весе освобождает свой титул WBC. Сейчас у нас такая жизнь, что я бы даже подумал, что это ИИ.

Лично я желаю Усику больших успехов в жизни как на ринге, так и за его пределами", - написал Сулейман в сети X.

Напомним, что WBC настаивал на бое Усика против временного чемпиона Агита Кабайела, обязав стороны договориться о поединке до 30 июня.

Ранее Кабайел также отреагировал на отказ Усика от поясов.

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