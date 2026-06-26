"Какое разочарование": Президент WBC оценил решение Усика освободить титулы
Маурисио Сулейман отреагировал на то, что пояс организации стал вакантным.
Президент WBC Маурисио Сулейман прокомментировал отказ бывшего чемпиона в супертяжелом весе Александра Усика от всех своих титулов.
Глава Всемирного боксерского совета выразил сожаление по поводу решения украинца, но пожелал ему всего наилучшего в будущем.
Читай также: Усик ошеломил заявлением, отказавшись от всех своих титулов
"Какое разочарование для меня узнать из видео в социальных сетях, что наш чемпион в супертяжелом весе освобождает свой титул WBC. Сейчас у нас такая жизнь, что я бы даже подумал, что это ИИ.
Лично я желаю Усику больших успехов в жизни как на ринге, так и за его пределами", - написал Сулейман в сети X.
Напомним, что WBC настаивал на бое Усика против временного чемпиона Агита Кабайела, обязав стороны договориться о поединке до 30 июня.
Ранее Кабайел также отреагировал на отказ Усика от поясов.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!