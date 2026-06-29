53 украинца будут представлять страну на крупнейших покерных турнирах мира в новом сезоне

Национальная сборная Украины по спортивному покеру вышла в сезон 2026 года в новой форме. В составе команды – 33 спортсмена и 20 играющих тренеров, которые будут защищать цвета страны на турнирах в Украине и за рубежом, в том числе на World Series of Poker (WSOP) в Лас-Вегасе – одно из самых престижных событий мирового покера.

Форму для сборной изготовил Adidas Ukraine при поддержке генерального спонсора команды – PartyPoker.ua, лицензированного украинского покерного бренда.

Презентация состоялась в Киеве во время второго этапа Чемпионата Украины по спортивному покеру.

«Для нас поддержка сборной Украины – это инвестиция в развитие сообщества покера и спортивной культуры в Украине. Новая форма символизирует команду, представляющую страну на международных соревнованиях» , – прокомментировал CEO PartyPoker.ua Александр Игнатенко.

Фото надане рекламодавцем

PartyPoker.ua является генеральным спонсором не только сборной, но и Всеукраинской Федерации Спортивного Покера (USPF), партнерство охватывает развитие турнирной инфраструктуры и новые возможности для игроков по всей стране.

Председатель комитета по работе с национальной сборной Николай Сергиенко отметил, что соответствующая экипировка важна для команды, представляющей Украину на международном уровне.

В новой форме сборная впервые появится на European Poker Tour в Барселоне в августе – одном из первых крупных стартов сезона.

Фото надане рекламодавцем

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