Манчестер Сити официально объявил о назначении нового тренера

Энцо Мареска приступает к исполнению своих обязанностей во главе "горожан".

Манчестер Сити объявил о назначении на пост главного тренера Энцо Марески.

Об этом сообщает официальный сайт "горожан".

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46-летний итальянский специалист подписал со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2029 года.

Во главе Манчестер Сити итальянский тренер сменил Хосепа Гвардиолу, который покинул клуб после завершения минувшего сезона.

Мареска с 2022 по 2023 год входил в тренерский штаб Гвардиолы в Манчестер Сити, после чего работал с Лестером и Челси, который покинул в январе.

Вместе с лондонским клубом итальянец выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.

Ранее сообщалось, что Манчестер Сити выплатит Челси компенсацию за Мареску.

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