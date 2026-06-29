Манчестер Сити официально объявил о назначении нового тренера
Манчестер Сити объявил о назначении на пост главного тренера Энцо Марески.
Об этом сообщает официальный сайт "горожан".
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46-летний итальянский специалист подписал со своим новым клубом контракт, рассчитанный до лета 2029 года.
Welcome back, Enzo 🩵— Manchester City (@ManCity) June 29, 2026
🔗 https://t.co/7BpGdG82na pic.twitter.com/2RfmNA7qMj
Во главе Манчестер Сити итальянский тренер сменил Хосепа Гвардиолу, который покинул клуб после завершения минувшего сезона.
Мареска с 2022 по 2023 год входил в тренерский штаб Гвардиолы в Манчестер Сити, после чего работал с Лестером и Челси, который покинул в январе.
Вместе с лондонским клубом итальянец выиграл Лигу конференций и Клубный чемпионат мира.
Ранее сообщалось, что Манчестер Сити выплатит Челси компенсацию за Мареску.
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