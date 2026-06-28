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Футбол

Роналду догнал Анри по не лучшему показателю на поле в рамках ЧМ

В топ-3 по офсайдам и топ-3 по матчам на Мундиалях.
Сегодня, 09:04       Автор: Валентина Чорноштан
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Накануне прошёл матч сборной Португалии против Колумбии, в котором Криштиану Роналду удалось обогнать несколько легенд в списке игроков с наибольшим количеством офсайдов.

Нападающий попал в положение вне игры около 22 раз, тем самым сравнявшись с Тьерри Анри, у которого также было 22 таких случая.

На первом месте по этой статистике находится Робин ван Перси - у него 25 офсайдов.

Добавим, что помимо не очень утешительной статистики Роналду также вошёл в число рекордсменов по числу матчей на чемпионатах мира — встреча с Колумбией стала для него 25‑й в истории турнира, что позволило сравняться с Лотаром Маттеусом.

Тем временем лидер аргентинцев отметился голом в седьмой игре подряд на чемпионате мира.

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