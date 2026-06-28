Роналду догнал Анри по не лучшему показателю на поле в рамках ЧМ
Накануне прошёл матч сборной Португалии против Колумбии, в котором Криштиану Роналду удалось обогнать несколько легенд в списке игроков с наибольшим количеством офсайдов.
Нападающий попал в положение вне игры около 22 раз, тем самым сравнявшись с Тьерри Анри, у которого также было 22 таких случая.
На первом месте по этой статистике находится Робин ван Перси - у него 25 офсайдов.
3 - Jugadores que han caído más veces en fuera de juego en la Copa del Mundo en el siglo XXI:— OptaJose (@OptaJose) June 28, 2026
🇳🇱 Robin van Persie: 25
🇫🇷 Thierry Henry: 22
🇵🇹 CRISTIANO RONALDO: 22 🆕
Límite. pic.twitter.com/CkXEzTmBCA
Добавим, что помимо не очень утешительной статистики Роналду также вошёл в число рекордсменов по числу матчей на чемпионатах мира — встреча с Колумбией стала для него 25‑й в истории турнира, что позволило сравняться с Лотаром Маттеусом.
Тем временем лидер аргентинцев отметился голом в седьмой игре подряд на чемпионате мира.
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