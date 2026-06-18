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Футбол

Роналду установил личный антирекорд

Форвард провел один из худших матчей в карьере.
Сегодня, 11:03       Автор: Андрей Безуглый
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил личный антирекорд.

Напомним, накануне португальцы не смогли обыграть ДР Конго.

Сам Роналду провел на поле все 90 минут, но не отличился результативными действиями.

Более того, у форварда лишь 25 касаний мяча, что является худшим результатом в карьере португальца.

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