Форвард провел один из худших матчей в карьере.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду установил личный антирекорд.

Напомним, накануне португальцы не смогли обыграть ДР Конго.

Сам Роналду провел на поле все 90 минут, но не отличился результативными действиями.

Более того, у форварда лишь 25 касаний мяча, что является худшим результатом в карьере португальца.

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