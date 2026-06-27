ЧМ-2026: Анонс дня — ЮАР vs Канада

Групповой этап подошёл к концу, и наконец мы дождались стадии плей-офф, где у команд больше не будет права на ошибку.

Стадия 1/16 финала начнётся матчем одной из стран-хозяек турнира — Канады — против Южно-Африканской Республики, которая неожиданно пробилась в плей-офф благодаря победе в последнем туре группового этапа.

ЮАР — Канада

28 июня | 22:30 | СоФай Стэдиум, Инглвуд, США.

Команды прошли довольно разный путь, чтобы оказаться на этой стадии.

После первого матча сборной ЮАР на чемпионате мира, пожалуй, только любители самых неожиданных прогнозов могли предположить, что команда всё же выйдет в плей-офф, ведь увидеть в её игре проблески позитива и надежду на улучшение в матчах против Чехии и Южной Кореи было крайне сложно.

Тем не менее именно это и произошло. Сначала подопечные Уго Брооса провели хороший второй тайм в матче с Чехией, который помог им спасти ничью, а затем неожиданно и вполне заслуженно обыграли сборную Южной Кореи.

Источник: Getty Images

В матче против Канады команда Брооса будет рассчитывать на свою оборону, которая во втором и третьем турах выглядела значительно надёжнее, чем в первом, на главную звезду «Бафана Бафана» — голкипера Ронвена Уильямса, а также на быстрых и техничных игроков атаки, таких как Тапело Масеко, Освин Апполлис и Релебохеле Мофокенг.

Канада на групповом этапе выступила немного увереннее, хотя и набрала такое же количество очков.

В первом туре канадцы, если и разочаровали, то лишь реализацией моментов, которая помешала им победить Боснию и Герцеговину, а не качеством игры. Во втором матче реализация наладилась, и в ворота Катара удалось отправить сразу шесть мячей.

В последнем матче Канада уступила Швейцарии, и вновь сказалась нереализация моментов. «Кленовые» заслуживали как минимум ничьей, однако удача была не на их стороне.

Если предположить, что реализация у Канады работает через раз, то матч с ЮАР должен стать именно тем, в котором подопечные Джесси Марша смогут забить много, а такие исполнители, как Джонатан Дэвид, Тейджон Бьюкенен и Промис Дэвид, вполне способны это сделать.

Источник: Getty Images

Обе команды точно понесли по одной потере: за ЮАР не сыграет Тембо Зване, а за Канаду — Исмаэль Коне.

Неясной остаётся ситуация с Альфонсо Дэвисом. Перед предыдущим матчем Джесси Марш заявил, что Дэвис готов играть, однако в итоге не выпустил его на поле, а уже после встречи признался, что это была своего рода хитрость. На самом деле Дэвис ещё не был полностью готов, но должен сыграть уже в плей-офф.

Учитывая, что Марш уже прибегал к такой уловке, вполне возможно, что он сделал это и во второй раз. Поэтому будем считать, что участие Альфонсо в этом матче всё ещё остаётся под вопросом.

Интересный факт: для ЮАР этот матч станет первым в истории плей-офф чемпионатов мира.

На сайте betking на победу ЮАР можно поставить с коэффициентом 5.33, тогда как победа Канады оценивается коэффициентом 1.72. Коэффициент на ничью — 3.66.

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