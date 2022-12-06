Еще один на выход: очередной тренер команды-участницы ЧМ-2022 подал в отставку

По словам специалиста, данное решение было принято еще в сентябре.

Южная Корея ничего не сумела противопоставить Бразилии в матче 1/8 финала чемпионата мира 2022 года, уступив с разгромным счетом 1:4.

Во время послематчевой пресс-конференции главный тренер корейцев Паулу Бенту объявил, что покидает свой пост.

"Я сообщил игрокам и Корейской федерации футбола, что принял решение уйти еще в сентябре, и сейчас я им это подтвердил", - цитирует португальца ESPN. "Я также сказал, что горжусь ими за их усилия на чемпионате мира и сегодня вечером в матче против Бразилии".

"Я думаю, что наше присутствие в Катаре закончилось справедливо. Мы должны поздравить Бразилию, потому что они были лучше нас. Наша стратегия заключалась в том, чтобы попытаться контролировать игру, мы готовились к ним, но это не удалось".

"То, что мы сделали на этом чемпионате мира, заставляет нас гордиться. Я думаю, что то, что мы сделали на групповом этапе, было довольно хорошо", — сказал Бенту.

Напомним, что по ходу турнира состоялось уже несколько тренерских отставок, самой недавней из которых является отставка тренера одной африканской сборной.