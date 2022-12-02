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Наставник еще одной сборной ушел с должности после вылета с ЧМ

Специалист покинул место работы на фоне неудачи на ЧМ-2022.
Сегодня, 22:00
Отто Аддо
Отто Аддо

В рамках ЧМ-2022 Сборная Ганы не смогла выйти из группы, уступив в последнем туре Уругваю

Главный тренер "черных звезд" Отто Аддо принял решение покинуть свой пост после матча.

47-летний специалист возглавлял национальную команду с начала 2022 года. Сперва он был исполняющим обязанности.

Ранее Аддо работал на позиции главного скаута и ассистента главного тренера в структуре сборной.


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