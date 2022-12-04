Неймар готов помочь сборной Бразилии в 1/8 финала ЧМ-2022

Нападающий сможет принять участие в поединке с Южной Кореей.

Нападающий сборной Бразилии Неймар сможет сыграть в матче 1/8 финала чемпионата мира-2022 против Южной Кореи.

Главный тренер бразильской национальной команды Тите подтвердил, что форвард восстановился от повреждения лодыжки, полученного в поединке первого тура группового этапа с Сербией (2:0), сообщает Jovem Pan Esportes.

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Сам Неймар в своем Twitter также написал, что с ним все в порядке.

"Чувствую себя хорошо. Знал, что так будет", - отметил бразилец.

I feel good, I knew that I would now

✋🏽😜🤚🏽 pic.twitter.com/LpJ3BZJaU9 — Neymar Jr (@neymarjr) December 3, 2022

Напомним, что матч 1/8 финала ЧМ-2022 Бразилия - Южная Корея состоится в понедельник, 5 декабря, и начнется в 21:00 по киевскому времени.