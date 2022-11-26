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Неймар оценил свои шансы сыграть на чемпионате мира

Бразилец сделает все, чтобы помочь команде выиграть национальный трофей.
Сегодня, 09:11
Неймар / Getty Images
Неймар / Getty Images

В рамках первого тура группового этапа чемпионата мира Бразилия обыграла Сербию (2:0). В составе южноамериканской команды травму получил Неймар, который пропустит ближайший матч.

Бразильский футболист в Instagram опубликовал пост, в котором поделился мнением о своей травме. По словам игрока, он сделает все возможное, чтобы вернуться скорее.

"Гордость и любовь, которые я испытываю, надевая эту футболку, необъяснимы. Если бы Бог дал мне возможность выбрать страну для рождения, это была бы Бразилия. Ничто в моей жизни не давалось легко, мне всегда приходилось бежать за своими мечтами и целями. Никогда не желал никому зла, а помогал нуждающимся. Сегодняшний день стал одним из самых сложных моментов в моей карьере. И снова на чемпионате мира".

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"У меня травма, да, это раздражает, это чертовски больно, но я уверен, что у меня будет шанс вернуться, потому что я сделаю все возможное, чтобы помочь своей стране, товарищам по команде и себе. Ждать, пока враг расправится со мной? Никогда! Я сын Божий, моя вера не иссякнет", - написал Неймар.

Ранее сообщалось, что основной хавбек сборной Дании больше не сыграет на ЧМ-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: неймар сборная Бразилии

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