Неймар не сыграет против Швейцарии, участие в матче с Камеруном под вопросом

К тому же в следующих играх "селесао" не поможет Данило.

Несмотря на победу над Сербией со счетом 2:0, Бразилия вышла из этого противостояния с потерями.

За 10 минут до конца матча главная звезда "пентакампеонов" Неймар был вынужден покинуть поле из-за полученного повреждения голеностопа.

Согласно Sky Sport, новости для фанатов Бразилии неутешительные - игрок пропустит следующую игру против Швейцарии. При этом не исключается его участие в игре против Камеруна в третьем туре группового этапа.

Но и на этом плохие новости не заканчиваются. Сообщается, что как минимум до стадии 1/8 финала команде не поможет правый защитник Данило. У игрока Ювентуса также повреждение голеностопа.

Матч Бразилия - Швейцария состоится в понедельник, 28 ноября. Начало поединка - в 18:00 по киевскому времени.