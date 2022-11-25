Неймар получил травму в матче с Сербией

На бразильце сфолили 9 раз за игру!

Нападающий сборной Бразилии Неймар получил повреждение в матче с Сербией (2:0) на ЧМ-2022.

30-летний футболист почувствовал дискомфорт с правым голеностопом после подката защитника команды соперника Николы Миленковича.

На 80-й минуте Неймар был заменен, а в телекамеры попал момент, где игрок сидел на скамейке и, по всей видимости, плакал.

Напомним, чемпионат мира-2022 пройдет в Катаре с 21 ноября по 18 декабря 2022 года.

Ранее сообщалось, что Винисиус заявил, что боялся пропустить ЧМ-2022 из-за грубой игры соперников.