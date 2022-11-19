Винисиус заявил, что боялся пропустить ЧМ-2022 из-за грубой игры соперников

Вингер Реала и сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился мнением о частых фолах на нем.

"То, что происходит на поле, остается на поле, но это зашло слишком далеко. Ты можешь быть сильным, но соперники идут в грязные единоборства. Мы с Родриго много страдали в последних играх и боялись худшего – получить травму и пропустить чемпионат мира.

Когда ты начинаешь становиться важным игроком, соперники начинают играть против тебя жестче. Ты должен научиться справляться с этим. Я многому научился у Неймара, когда он играл за Барселону, он тоже много страдал. Криштиану тоже много страдал, когда играл за Реал.

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Но именно Карим сказал мне сохранять спокойствие и душевный покой, потому что если соперники преследуют тебя, то это значит, что ты важен, что они тебя боятся.

Вот почему, когда я беру мяч и вырываюсь вперед, я делаю это с желанием отомстить. Да, я могу пострадать. Но я готов к этому испытанию", – сказал Винисиус в интервью Reuters.

Напомним, на вингере Реала фолят чаще, чем на других игроках топ-5 лиг Европы. В текущем сезоне правила были нарушены на бразильце 48 раз.